Tennis-Open d’Australie : Nadal tranquillement qualifié pour le 3e tour

L’Espagnol Rafael Nadal (2e mondial) s’est

qualifié facilement pour le 3e tour de l’Open d’Australie, en battant

jeudi l’Américain Michael Mmoh (177e et issu des qualifications) 6-1, 6-4,

6-2 en 1h47

Nadal n’a pas montré sur le court de faiblesse physique, alors qu’il

souffrait du dos depuis deux semaines. Tout juste a-t-il été brièvement

perturbé par une spectatrice bruyante qui a été évacuée alors que, placée

dans son axe de vue, elle s’amusait à lui adresser des doigts d’honneur.

Au 3e tour, Nadal (34 ans) affrontera le Britannique Cameron Norrie (69e)

ou le Russe Roman Safiullin (183e et issu des qualifications).

Avant de venir en Australie, Nadal n’avait plus joué en compétition

officielle depuis sa demi-finale perdue aux Masters de Londres le 21

novembre. Il n’a joué qu’un match exhibition face à Dominic Thiem (3e)

vendredi à Adelaïde.

- Publicité-