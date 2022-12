Tennis-Open d’Australie: plus de 48 millions d’euros de dotation

La dotation globale de l’Open d’Australie,

premier tournoi du Grand Chelem de la saison qui débute le 16 janvier à

Melbourne, atteindra le chiffre record de 76,5 millions de dollars

australiens (48,3 millions d’euros), en hausse de 3,4%, selon les

organisateurs.

Les gagnants des titres femmes et hommes, en simples, remporteront chacun

2,975 millions de dollars australiens (1,88 million d’euros) et les sommes

reçus par les joueurs éliminés lors des tours précédents sont aussi en

augmentation.

Pour une élimination au 1er tour, la somme reçue sera de 106.250 AUD (plus

de 67.140 euros, en hausse de 3,2%) et au 2e tour de 158.850 AUD (environ

100.000 euros).

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a précisé que l’ensemble des

dotations pour les tournois disputés pendant l’été australien va dépasser

pour la première fois les 100 millions de dollars australiens, soit

l’équivalent de 63,2 millions d’euros.

« Il est essentiel d’être en mesure d’offrir les meilleures opportunités

pour assurer le succès de ces tournois et nous assurer que les meilleurs

joueurs soient récompensés comme il se doit », a-t-il déclaré.

Sur les vingt dernières années, la dotation de l’Open d’Australie a

augmenté de 321% (hors inflation).

- Publicité-