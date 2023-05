Tennis: Sabalenka-Sakkari, première demi-finale connue à Madrid

La N.2 mondiale Aryna Sabalenka a été la première à se qualifier pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Madrid en renversant l’Egyptienne Mayar Sherif (59e) 2-6, 6-2, 6-1 mardi. La N.9 mondiale Maria Sakkari l’a rejoint en venant à bout de la Roumaine Irina-Camelia Begu (35e) 6-7, (3/7), 6-4, 6-2 en près de trois heures dans la soirée. Les demi-finales féminines sont programmées jeudi.

Déboussolée dans le premier set par le jeu déroutant de Sherif, pour la première fois en quarts de finale dans un tournoi de cette catégorie, et qui n’hésite pas à multiplier les balles (très) hautes, Sabalenka s’est efforcée, avec succès, de trouver son rythme dans les deux manches suivantes. Elle s’est imposée en deux heures pile.

« Je n’arrivais pas à m’adapter à son jeu et ça commençait à me rendre folle. Je suis vraiment contente d’avoir été capable de me poser, de respirer, et de tout reprendre depuis le début disons », a expliqué la Bélarusse, sacrée pour la première fois en Grand Chelem à l’Open

d’Australie en janvier et finaliste sur la terre battue de Stuttgart (Allemagne) il y a une dizaine de jours.

Sabalenka a atteint au moins les quarts de finale dans les sept tournois (Madrid compris) qu’elle a disputés en 2023. Sakkari, elle, visera sa quatrième demi-finale de la saison, jusque-là son meilleur résultat.