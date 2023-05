Tennis: Swiatek qualifiée nocturne pour les quarts de finale à Madrid

La N.1 mondiale Iga Swiatek a obtenu le dernier

billet pour les quarts de finale au tournoi WTA 1000 de Madrid en venant à

bout de la Russe Ekaterina Alexandrova (17e) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 lundi

soir.

Pour une place dans le dernier carré, la Polonaise de 21 ans affrontera la

Croate Petra Martic (33e), tombeuse de la Tchèque Barbora Krecjikova (12e)

6-3, 7-6 (7/1).

Swiatek a passé près de deux heures et demie sur le court principal de la

« Caja magica » avant de s’imposer à une heure du matin passée.

Breakée d’entrée par Alexandrova, la N.1 mondiale n’a pas tardé à combler

son retard (3-3) avant de mettre un puissant coup d’accélérateur jusqu’à

servir pour le gain de la partie à 5 jeux à 3 dans la deuxième manche. Elle

a alors brutalement perdu le fil et s’est vue embarquée dans un set décisif

par son adversaire russe, non sans avoir eu une balle de match à 5-4. Elle

y a trouvé les ressources pour se remobiliser et poursuivre son parcours

madrilène.

Il s’agit de la septième victoire de Swiatek en autant de matches joués en

2023 sur terre battue, sa surface de prédilection. A moins d’un mois de

Roland-Garros (28 mai-11 juin), idéal pour la double championne du Grand

Chelem parisien (2020 et 2022), qui reste sur un titre à Stuttgart

(Allemagne) il y a une semaine, aux dépens de la N.2 mondiale Aryna

Sabalenka.

- Publicité-