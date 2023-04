Tennis-WTA tournoi de Stuttgart: Ons Jabeur ouvre cet après-midi face à la Lettone Jelena Ostapenko

La tunisienne Ons Jabeur (4e mondiale) entrera en lice au tournoi WTA 500 de Stuttgart (Allemagne), cet après-midi (18h45) en affrontant la Lettone Jelena Ostapenko (22e mondiale), en huitièmes de finale.

Ostapenko qui avait disputé le premier tour dont été exempte la Tunisie, s’est qualifiée la veille en battant la Britannique Emma Raducanu en deux sets (6-2,6-1).

Pour rappel, le tournoi verra la participation des meilleures joueuses du monde à l’image de la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek, l’Américaine Coco Gauff (6e), la Russe Daria Kasatskina (8e) et la Greque Maria Sakkari (9e).

L’ex-numéro deux mondiale, 28 ans, tentera de confirmer à cette occasion son retour au premier plan après avoir remporté dimanche dernier à Charleston, sur terre battue grise en Caroline du Sud, son premier tournoi de la saison, aux dépens de la Suissesse Belinda Bencic 7-6, 6-4.

Il s’agissait du quatrième titre de sa carrière pour la finaliste de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier, qui a connu un début d’année 2023 délicat marqué par une absence de plusieurs semaines en février pour les besoins d’une « opération mineure ».

Depuis son retour, la Tunisienne avait été éliminée dès le 2e tour aux tournois WTA 1000 d’Indian Wells et de Miami.

- Publicité-