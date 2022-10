Tension à Dar Assabah

Les syndicats de base de Dar Assabah ont dit, dans un communiqué commun en arabe en date du 4 octobre, rapporté par Radio Shems FM, rejeter catégoriquement la décision de la Commission de gestion des biens confisqués portant sur la présentation de Dar Assabah à la régularisation judiciaire.

Ils ont demandé à la présidence du gouvernement de ne pas entériner la décision de la Commission et de faire participer les journalistes et autres employés de Dar Assabah à la détermination de son avenir, car, ont-ils estimé, une telle décision est dangereuse et elle menace l’entreprise et les emplois qu’elle assure.

Ils ont préconisé des solutions radicales et la poursuite de tous ceux qui sont responsables de la mauvaise gestion de l’entreprise.

Shems FM a fait état également d’une réunion tenue par son syndicat de base qui a réclamé aussi la poursuite de ceux reconnus coupables de la mauvaise situation financière dans laquelle la Radio s’est trouvé, rappelant que les journalistes et employés de l’entreprise ont à maintes reprises attiré l’attention, en vain, sur des suspicions de mauvaise gestion.