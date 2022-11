Tensions politiques entre le Rwanda et la RDC

Alors que de nouveaux appels à déposer les armes ont été lancés ce week-end aux rebelles du M23 dans l’Est de la République démocratique du Congo, Kinshasa continue d’affirmer que le Rwanda orchestre les affrontements en soutenant le M23.

Ces deux derniers mois, de nombreux Congolais parlant le kinyarwanda, également connus sous le nom de Banyamurenge et de Tutsi, ont été tués en RDC car ils étaient soupçonnés d’être des alliés du M23.

Alors que les Congolais représentent 60,43% de la population totale des réfugiés au Rwanda, vivant et faisant des affaires dans le pays, ils partagent avec Africanews ce que c’est que d’être un Congolais au Rwanda dans des moments comme ceux-ci et au milieu de la guerre politique entre les deux pays.

« Nous ne rencontrons aucun problème au Rwanda, nous les Congolais, nous ne sommes pas du tout affectés par la guerre, nous nous portons bien et nous progressons dans nos affaires ici au Rwanda, la plupart des techniciens, des coiffeurs et des tailleurs ici au Rwanda sont congolais et ils n’ont aucune plainte à formuler » précise un homme d’affaires congolais vivant au Rwanda.

Quelque 900 militaires venus du Kenya doivent atterrir sur le sol congolais au cours des prochaines semaines, avec pour mission de créer une zone tampon entre les forces de la RDC et les rebelles du M23.