Textile : Inauguration mardi de l’OpenLab du CETTEX et de son nouveau « laboratoire Chimie »

Le laboratoire ouvert de fabrication numérique (Open Laboratory for Digital a annoncé, mardi, l’ouverture Manufacturing- OpenLab Tunisia) et le nouveau « laboratoire chimie » du Centre Technique du Textile (CETTEX) ont été inaugurés mardi par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Chiboub.

Le laboratoire ouvert de fabrication numérique est un espace d’expérimentation des technologies de fabrication numérique, réunissant différents acteurs et partenaires. Il a pour mission de promouvoir l’innovation et la création de valeur locale à travers la fabrication numérique.

Le projet de mise en place de laboratoires ouverts « Open Laboratory for Digital Manufacturing » au niveau des Centres Techniques Sectoriels ( CTS) s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 en Tunisie » lancée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et soutenue par le Programme de Transformation digitale de l’agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ).

Ce projet a pour objectifs d’introduire et d’intégrer le concept des technologies Open-source et des espaces de production ouverts (Open Production Spaces) à la stratégie de l’industrie tunisienne 4.0 et de développer des modules d’enseignement et des concepts pour l’apprentissage technologique basé sur l’expérience, en particulier dans le domaine du prototypage et de l’entrepreneuriat.

Il vise aussi à assurer la liaison entre le domaine de la recherche scientifique (universités et instituts de recherche) les fournisseurs de technologie et les PME.

La ministre a, à cette occasion, souligné que ce projet vise à accompagner le secteur industriel tunisien dans sa transition vers une industrie innovante et à contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises nationales.

Toujours selon elle, l’amélioration de la compétitivité de l’industrie nationale constitue un axe prioritaire de la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2035. Laquelle stratégie vise à améliorer l’écosystème des investissements en Tunisie et à transformer la Tunisie en plateforme régionale pour les investissements numériques et innovants.

Elle a, par ailleurs, souligné que ce projet contribuera à renforcer les compétences numériques des jeunes universitaires pour relever les défis de la numérisation et de l’intégration de nouvelles méthodes de production basées sur des solutions technologiques.

La ministre a rappelé que le secteur du textile habillement constitue l’un des principaux secteurs industriels, regroupe environ 1415 entreprises et assure environ 151 postes d’emploi.

La ministre a, en outre, présidé l’inauguration du nouveau laboratoire Chimie du CETTEX. Lequel veillera à évaluer la conformité de la production nationale aux normes internationales et contribuera ainsi à faciliter l’exportation.

Le Directeur Général du CETTEX, Mohsen Missaoui, a indiqué que la création de ce laboratoire Chimie intervient en réponse à l’une des principales attentes des industriels, affirmant que ce laboratoire contribuera à améliorer le contre qualité au sein des entreprises opérant pour le marché local et exportatrices.