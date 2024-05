Textile : Nouveau laboratoire chimie et Open Lab

Le Centre Technique du Textile (CETTEX) a officiellement inauguré son nouveau laboratoire chimie et de son Open Lab, à son siège à Ben Arous en présence de la , ministre de l’Industrie des Mines et de l’Energie, et du Chef du Cluster promotion du secteur privé et développement du système financier de la GIZ-Tunisie.

Cet événement marque une étape importante dans l’engagement commun en faveur de l’amélioration de l’infrastructure qualité et de l’encouragement à l’innovation et à la transition numérique de l’industrie.

Ces derniers représentent des leviers importants de la stratégie nationale industrielle à l’horizon 2035, élaborée par le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie qui accorde une importance cruciale à la mise en place d’un environnement favorable au développement des investissements et des activités économiques, à la création de la valeur et à l’industrie 4.0 .

Le nouveau laboratoire chimie, partie intégrante de l’infrastructure qualité en Tunisie, permet de renforcer les capacités du Centre en essais, analyses et contrôle de conformité produit.

Il vient répondre à la demande urgente des entreprises industrielles souhaitant améliorer la qualité de leurs produits et leur niveau de compétitivité en se conformant aux nouvelles normes et réglementations internationales et surtout européennes (Règlement Reach).

Sous le signe de la transformation digitale

Par ailleurs, dans un contexte économique de plus en plus ouvert et en profonde mutation, les entreprises doivent engager un processus de développement et d’innovation qui intègre les nouvelles technologies et méthodes de production. Le monde de l’industrie évolue constamment et les méthodes de production deviennent de plus en plus intelligentes et virtuelles.

La transformation digitale des entreprises, quelle que soit leur taille, s’impose pour la compétitivité de la Tunisie et la modernisation de son tissu industriel (automatisation et digitalisation des chaînes de production, robotisation, usine connectée, gestion de big data…).C’est dans ce cadre que des Open Lab, pour la fabrication digitale, sont mis en place au niveau des centres techniques industriels. Ils sont développés dans le cadre de l’Initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 en Tunisie » pour promouvoir l’emploi des technologies émergentes et accompagner la transition digitale du secteur industriel.

Ces Open Lab sont le fruit d’une collaboration étroite entre les Centres techniques, le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie, la GIZ Tunisie et l’Institut Helmut Schmidt (HSU) d’Allemagne.

La composante principale de ce projet a été implémentée au CETTEX avec d’autres mini Labs réalisés dans les centres techniques industriels (le CETIME, Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques, le CETIBA, Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l’Ameublement).

L’Open Lab du CETTEX constitue un espace ouvert et multidisciplinaire permettant aux PME, startups, fablabs, étudiants et tous porteurs de projets d’expérimenter et de développer de nouvelles technologies de fabrication digitale à partir de matériels Open Source et d’intégrer les solutions et les produits innovants au niveau industriel.

A noter que l’activité de l’Open Lab entre dans le cadre de l’Initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 en Tunisie », lancée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, soutenue par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » – Invest for Jobs du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par le Programme de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie en partenariat avec le Helmut Schmidt University (HSU).