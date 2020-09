Théâtre de l’opéra/Programme « Bassamet »: annonce des projets retenus

Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le théâtre de l’opéra pour bénéficier de subventions du programme d’appui à la diversité culturelle et artistique « Bassamet » laéncé par ministère des affaires culturelles, huit projets artistiques ont été retenus par la commission spécialisée chargée de l’examen des 29 dossiers de candidature.

Le liste préliminaire, lit-on sur la page facebook de la cité de la culture comprend les projets suivants :

« Développement structurel du festival international de Dougga » de l’association du festival (Téboursouk)

« Laboratoires de la volonté pour le théâtre de l’intégration » de l’association des personnes handicapées, section Djerba

« P’tit marionnetiste » de la Sté Fun-ville (Médenine)

« Gabes Cinema Fen Lab » de l’association Focus Gabes

« Tawaleb » de l’association de sauvegarde des ksours et de préservation du patrimoine de Beni Kheddech

« Artutti » de la Sté MMS informatique (Ben Arous, Menzel Temim, Tunis)

« L’école orchestrale les solistes au fil des airs d’opéra » de l’association Les solistes (Ben Arous)

« Association MuseAique » « (Médenine)

« Théâtre sans frontières » de la Société Mania de production et distribution artistique (Menzel Bouzayane)

Le programme « Bassamet » a pour objectif d’offrir un accompagnement et un suivi personnalisés aux porteurs des projets dans la conception des manifestations et la concrétisation des festivals et le renforcement de leurs compétences professionnelles.

Il accompagne et soutient la création des festivals valorisant les arts et conçus comme des manifestations culturelles pérennes, génératrices de ressources (tourisme culturel, rayonnement artistique…) et de collaborations diverses dans les villes et régions dans lesquels ils sont inscrits.

Bassamet vise à favoriser l’émergence des conditions indispensables à la création ainsi qu’au rayonnement de la culture sur l’ensemble du territoire tout en permettant l’accès à une offre culturelle de qualité, sous toutes ses déclinaisons, pour l’ensemble des Tunisiens.