Thiago Motta nouvel entraîneur de la Juventus Turin

Thiago Motta, notamment passé par le Paris SG durant sa carrière de joueur, est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, a annoncé mercredi le club le plus titré du football italien qui a licencié le mois dernier Massimiliano Allegri.

« C’est officiel, le prochain entraîneur de la Juventus sera Thiago Motta.

Le technicien italo-brésilien s’est engagé avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2027″, a précisé la Juve dans un communiqué. Motta, 41 ans, était en poste depuis 2022 à Bologne, club qu’il a qualifié pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions au terme de la saison 2023-24.

« Je suis vraiment très heureux de commencer une nouvelle expérience aux commandes d’un grand club comme la Juventus », a commenté dans ce communiqué.

Motta qui, selon la presse italienne, émargera à un salaire annuel de 3,5 millions d’euros.

Motta a fait des miracles aux commandes de Bologne, son club depuis 2022, qu’il a conduit à la 5e place de la Serie A et qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

L’ancien international italien, vice-champion d’Europe 2012 avec la Nazionale, quintuple champion de France avec le Paris SG et double vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone et l’Inter, est partisan d’un football offensif, inspiré par Gian Piero Gasperini, son ancien entraîneur au Genoa qui vient de remporter la Ligue Europa avec l’Atalanta.

La Juve sera son quatrième club comme entraîneur après le Genoa (2019), où il ne sera resté que trois mois avant d’être licencié avec un bilan d’une seule victoire en dix matches, La Spezia (2021-22) et Bologne où son contrat expirait fin juin.

Six ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur et fait ses premiers pas d’entraîneur à la tête des moins de 19 ans du Paris SG, il se retrouve aux commandes d’une institution du football européen.

Mais si elle a terminé 3e du Championnat d’Italie 2023-24, loin derrière l’Inter Milan, à 23 points, et a remporté sa 15e Coupe d’Italie, la Juve a vécu une saison compliquée et n’en a pas fini avec les problèmes extra-sportifs.

