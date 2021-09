Thierry Haure-Mirande, élu Président du GITAS tunisien

Le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS) a tenu le 16 septembre 2021 son assemblée générale élective. A l’issue des travaux de l’Assemblée Générale Elective, les Membres du GITAS ont réélu Thierry Haure-Mirande, Président du GITAS pour un 2ème mandat. Thierry Haure-Mirande, Président d’Aerotech Tunisie, filiale de son Groupe HM, a occupé le poste de Vice-Président du GITAS depuis 2011 et de Président depuis 2016. Thierry Haure-Mirande est également, Président de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie UIMM de la région Adour Atlantique, en France. Il est Membre du Bureau du Comité AERO PME du GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. Les Membres du GITAS ont élu également, M. Islem Ben Mbarek, Directeur Général Adjoint d’Al Badr Aerospace, en tant que Vice-Président du GITAS.

- Publicité-

Le GITAS, faut-il rappeler, est composé de 44 sociétés opérant dans le secteur de l’industrie aéronautique. Les effectifs des sociétés Membres du GITAS s’élèvent à 15.000 personnes. Le GITAS continue à œuvrer pour le développement de l’écosystème de l’industrie aéronautique tunisienne et de sa performance industrielle. Il a pour mission également, de promouvoir le secteur, ses acteurs et le site tunisien en tant que destination d’excellence pour l’industrie aéronautique mondiale.