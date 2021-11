Les opérateurs téléphoniques se livrent depuis peu une impitoyable guerre de Com. Par Spots, accroches, ou affichage urbain interposés, les « Big 3 » de la téléphonie (Ooredoo, Orange et Tunisie Télécom, dit TT), se disputent les premières places en nombre d’abonnés. Dans une espèce de publicité comparative qui ne disait pas son nom, les uns répondent aux autres qui ne croiraient pas leurs publicités.

Opérateur historique: «Ti bien sûr»

- Publicité-

Côté abonnements, à fin août 2021, la Tunisie en comptait 15,650 millions, qui sont à 43,5 % entre les mains de l’opérateur Ooredoo. Opérateur dit historique, Tunisie Télécom n’y disposerait que d’une PdM (Part de Marché) de 30,7 %, et Orange 24,2 %. Ce dernier est donc loin d’être leader du marché des Mobiles en Tunisie. Notons que le marché de la téléphonie mobile en Tunisie reste dominé par le prépayé (13,692 millions sur un total de 15,650 millions) et le résidentiel, les abonnements professionnels ne totalisant que 1,450 millions d’abonnements Mobile. TT est peut-être l’opérateur dominant en téléphonie fixe, car monopolisant ou presque le réseau filaire national, mais loin de tenir cette position pour le Mobile, dont l’évolution rapide ferait presque du téléphone fixe un objet préhistorique. Un marché enfin, où la téléphonie fixe n’a représenté qu’un chiffre d’affaires de 0, 156 Milliard DT, sur un total de 3,2 Milliards DT.

Un marché où ce qu’on pourrait appeler le « tourisme téléphonique » devient un phénomène visible. Selon les chiffres de l’INT sur le cumul des numéros mobiles ayant fait l’objet de portabilité, ou changement d’opérateur, ce phénomène a touché 1,797 million d’abonnements. Orange est celui qui en a reçu (657 mille) plus qu’il n’en a donné (577 mille). Jusqu’à fin août 2021, Tunisie Télécom a été l’opérateur le plus concerné par ce phénomène, et ceux qui l’ont quitté (526 mille) ont été plus nombreux que ceux qui avaient quitté un autre opérateur pour rejoindre les rangs de Tunisie Télécom (500 mille). L’évolution du ratio « numéros mobiles portés entrants / numéro mobiles portés sortants » par opérateur, est d’ailleurs le plus élevé chez Orange (114 %. Cumul de juin à août 2021).

A fin mars 2021, la Tunisie comptait 11,582 millions de terminaux téléphoniques (à 67 % multi-SIM), dont 7,406 millions de Smartphones, et un peu plus de 4 millions de téléphones. Les Tunisiens ne semblent pas adeptes des tablettes, puisqu’il n’y en aurait à la même date que 153 mille unités en Tunisie. Pour les Smartphones, ils ne seraient qu’à 54 % compatibles à la technologie 4G. Il y aurait même, selon les chiffres de l’INT, 14 % de terminaux dits « non-identifiés ». Pour le taux de compatibilité à la 4G, Orange en est à 88 %, Ooredoo en serait à 80 %, et ledit opérateur historique TT, n’en serait qu’à 77 %.

Côté financier, le marché tunisien des télécommunications a réalisé en 2020, un chiffre d’affaires de presque 3,2 Milliards DT, en hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Par opérateur, c’est Ooredoo qui fait le plus gros chiffre. Avec 1,226 Milliard DT, il dépassait TT (1,138 Milliard DT en chiffre d’affaires, et non en résultat net), comme il l’a toujours fait, et tout le temps devant Orange (656 MDT), qui est pourtant loin d’être l’opérateur historique. En téléphonie mobile, le chiffre d’affaires 2020 d’Ooredoo dépassait de 127,3 MDT celui de TT, et celui d’Orange n’est plus qu’à moins d’un MDT de celui de TT. « Ti bien sûr »