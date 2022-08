TICAD 8: Un coup d’essai aux allures d’un  coup de maître!

Les perspectives sont prometteuses pour le Tunisiens concernant leur part du financement japonais des projets africains dans le cadre de la 8ème session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique que leur pays accueille en ce moment, a indiqué vendredi 26 août le président de la chambre tuniso-japonaise de commerce et d’industrie, Hédi Ben Abbès, lors d’un séminaire consacré à la présentation des 81 projets économiques tunisiens devant être proposés, à cette occasion, aux partenaires japonais, au nom du secteur privé tunisien.

La Tunisie a brillé pour son absence au cours des sessions précédentes de sorte que cette session c’est son premier coup d’essai et ce coup d’essai s’est avéré être un coup de maitre.

En effet, d’ores et déjà, 4 projets ont été retenus et ont fait l’objet ce jour même de conventions de financement. Ils intéressent le domaine de la santé et ont une envergure africaine.

Or, selon le président de la chambre tuniso- japonaise de commerce et d’industrie, le Kenya qui avait abrité la session de 2016, a attendu jusqu’à 2022, cette année, pour voir ses négociations avec les partenaires japonais aboutir à l’acceptation du financement de quelques 18 projets sur des dizaines de projets proposés par ce pays.

Au total, le secteur privé tunisien propose 81 projets réunis dans un livre blanc tiré à 4000 exemplaires, avec une version en ligne visible sur le site électronique de la chambre. D’ailleurs, parallèlement à la présentation des projets, la chambre a procédé à la distribution du livre blanc aux nombreux participants invités à ce séminaire dont une centaine de japonais.

Aussi, Hédi Ben Abbès a souligné l’importance du suivi de l’offre présentée par le secteur privé tunisien mettant l’accent sur la nécessité de faire preuve de persévérance afin de cueillir les fruits escomptés, car, a-t-il dit, il s’agit d’un marché de l’investissement obéissant à la règle de l’offre et de la demande.

Selon les normes

Les Ttunisiens ont pris soin de présenter des projets qui répondent autant à l’esprit de TICAD, concernant principalement l’envergure africaine, qu’aux critères et normes préférés par les Japonais, dont notamment le respect de l’environnement, l’impact social et la maturité, c’est-à-dire la présentation de projets qui soient mûrs et prêts à être concrétisés, avec des business plans.

Au même moment, ces projets, tous à très haute valeur ajoutée, se distinguent par leur vocation innovante en axant sur le digital et l’Intelligence artificielle. Ils intéressent 7 domaines en particulier dont le digital, la santé, l’économie verte et bleue, les énergies renouvelables, l’industrie, l’infrastructure.

Toujours d’après Hédi ben Abbès, les Japonais ont hautement apprécié le niveau de développement de la Tunisie.

Les conventions signées, vendredi 26 août, portent sur des projets de santé innovants et d’envergure africaine parmi lesquels un projet relatif à la création d’un Centre africain pour la formation digitale médicale, et un autre relatif à la création d’une Clinique médicale multidisciplinaire tuniso-ivoirienne en Côte d’Ivoire.