TICAD 8: Une offre riche et variée de projets proposée par le secteur privé tunisien

81 projets économiques à haute valeur ajoutée couvrant 17 secteurs seront proposés par le secteur privé tunisien aux investisseurs japonais à l’occasion de TICAD 8 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique) qu’abrite Tunis, les 27 et 28 août, a déclaré, lundi 22 août, le président de la chambre tuniso-japonaise pour le commerce et l’industrie , Hédi Ben Abbès, lors d’un point de presse tenu à Tunis, en présence de l’ambassadeur du Japon, Chimizu Shinuke.

Le responsable tunisien a indiqué que ces projets présentés au nom de l’ensemble du secteur privé tunisien ont été sélectionnés parmi 225 projets.

Les secteurs intéressés sont la santé, le digital, l’intelligence artificielle, l’économie verte et bleue, l’infrastructure, la formation et les énergies renouvelables.

Un livre blanc sur les projets retenus avec des fiches techniques détaillées sur leurs volets respectifs, a été réalisé par la chambre et tiré à 4000 exemplaires qui seront distribués aux participants au TICAD 8, avec une version en ligne visible sur le site électronique de la chambre.

A titre indicatif, le président de la chambre a indiqué que parmi les 81 projets retenus, quelques 25 intéressent le digital et l’intelligence artificielle, mais il y en a également un projet pertinent à caractère culturel présenté par un tuniso-japonais et tendant, entre autres, à initier un festival annuel du film japonais. On en signale également 12 projets d’économie verte, 12 à caractère industriel et 9 relatifs à l’infrastructure.

Importance du suivi

L’ambassadeur japonais a exprimé sa considération à la Tunisie et à la chambre tuniso-japonaise pour le commerce et l’industriel, pour les efforts louables consentis en vue d’assurer la réussite du TICAD 8. Il a insisté sur l’importance du suivi des accords et contrats qui seront conclus lors de la TICAD 8 , afin de garantir leur concrétisation.

En effet, les investisseurs japonais participant à la TICAD 8 dont une cinquantaine de très grandes entreprises japonaises ne vont pas financer tous les projets qui leur seront présentés tant par la partie tunisienne que par les autres pays africains, mais vont les examiner et en trier des projets allant dans le sens de leurs priorités.

A cet égard, l’ambassadeur japonais a souligné l’importance accordée par les Japonais à l’aspect social et à l’économie respectueuse de l’environnement, options que les Tunisiens ont prises en considération, selon le président de la chambre tuniso-japonaise de commerce et d’industrie.

Le diplomate japonais a évoqué aussi des discussions suivies menées avec la partie tunisienne afin de fournir des conditions favorables aux investisseurs japonais et aux entreprises japonaises installées en Tunisie.

Le président de la chambre tuniso japonaise pour le commerce et l’industrie a parlé, à ce sujet, du problème de la double imposition et de la nécessité de conclure un accord tunsio-japonais supprimant la double imposition.

Le diplomate japonais a rappelé que la délégation japonaise à la TICAD 8 sera dirigée par le ministre des affaires étrangères Hayachi Yochimasa, qui remplacera le premier ministre japonais, empêché de venir en Tunisie, après avoir été contaminé par le COVID 19, mais les symptômes qu’il présente sont plutôt légers, ce qui lui permettra de participer en ligne à une partie des travaux.