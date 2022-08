TICAD8: La Tunisie se pare de l’attrait d’un site plus visible pour l’investissement

Le président de l’instance tunisienne des investissements, Mohamed Ouertani, a estimé que la tenue à Tunis de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique TICAD 8, les 27 et 28 août courant, est un message positif confirmant que la Tunisie est à la fois un pays touristique, et une destination économique et de services capable d’attirer les investissements.

Dans une déclaration à « African Manager », il s’est félicité que la Tunisie ait pu, à la faveur de ces assises, signer d’importants accords et ratifier des protocoles d’accord avec des entreprises tunisiennes et étrangères, dont le plus important est sans doute l’accord signé entre la Tunisie représenté par le ministère de l’Economie et du Planification et la société japonaise Toyota Tsusho, qui vise à préparer un ensemble de projets dans de nombreux secteurs tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les pièces de rechange automobiles et la santé.

La même source a souligné que de tels accords valorisent la destination tunisienne et lui donnent du poids en tant que site d’investissement, assurant que la TICAD 8 a ouvert des horizons pour une coopération continue et renforcé le partenariat bilatéral tuniso-japonais ainsi que le partenariat tripartite tuniso-japonais-africain.

Une nouvelle étape ayant rang de défi

En réponse à une question concernant les 46 projets que le gouvernement a présentés à la partie japonaise à des fins de financement dans le cadre d’accords de partenariat, de prêts et de dons, Ouertani a déclaré que « ces projets incluent de multiples secteurs et constituent un défi pour notre pays en raison de leur importance et des avantages qui peuvent être obtenues grâce à leur réalisation ».

Il est à noter que le gouvernement tunisien a préparé 46 projets répartis sur 14 domaines, qui ont été présentés à la partie japonaise lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement du continent africain « TICAD 8 ».

La Tunisie cherche, en effet, à obtenir des fonds d’une valeur de 18 milliards de dinars dans le cadre de conventions, de partenariats, sous forme de prêts et de dons.

Sur la bonne voie

Pour ce qui est des investissements étrangers en général, notamment après la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, le chef de l’Instance tunisienne des investissements a déclaré que la Tunisie, après les changement et développements régionaux et internationaux dont le monde a été le théâtre ces dernières années, a préparé et présenté des offres intéressantes au niveau d’un ensemble de secteurs prometteurs tel que ceux des composants automobiles, des composants aéronautiques et des industries pharmaceutiques.

En termes de chiffres, l’instance a enregistré une augmentation des approbations relatives à l’expansion des investissements dans le secteur des composants automobiles, des industries pharmaceutiques et des énergies renouvelables, avec des contributions étrangères européennes, allemandes, françaises et italiennes, ce qui confirme que la Tunisie est sur la bonne voie à cet égard.

Le président de l’instance tunisienne des investissements, Mohamed Ouartani, a conclu que les efforts doivent être intensifiés et accélérés pour réformer la piste économique, faciliter les tâches de l’investisseur et le motiver en fournissant des données de divers ordres ainsi que pour améliorer le climat des affaires sous ses différents aspects.