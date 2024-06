TIF 2024: 10 «Awards Fipa –Tunisia 2024» remis

10 «Awards Fipa –Tunisia 2024», ont été remis, mercredi, lors d’une cérémonie organisée à Gammarth (Banlieue nord de Tunis) par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisie) lors de l’ouverture de la 20ème édition du «Tunisia Investment Forum » (TIF 2024).

Le prix de l’Innovation et de Transfert de technologie a été attribué à la société allemande SARTORIUS STEDIM BIOPROCESS spécialisée dans la Fabrication des produits

La société Belge DEMCO TEXTILE TUNISIE (textile) a remporté le prix de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Le prix du Pionnier Economique a été remporté par la société américaine VISTEON ELECTRONICS TUNISIA (Fabrication de cartes électroniques).

Le prix de l’Excellence à l’International a été attribué à la société COFICAB TUNISIE (Fabrication de faisceaux de câbles, multinationale)

Le prix de l’Investissement Inclusif a été discerné la société Suédoise AUTOLIV TUNISIA(Fabrication de volants et ceintures de sécurité pour automobiles)

La société hollandaise LA JOIE DE HICHA (Production de tomate Cerise) a remporté le prix de la Chaîne d’Approvisionnement Verte.

Le prix de la Bienvenue a été remporté par la société française SELT MARINE COLLOIDS spécialisée dans lé production de gélatine biologique à travers des algues naturelles.

Le prix de la Diaspora Startup de l’année a été remporté à la société ELCO SOLUTIONS spécialisée dans le développement de Logiciel et Systèmes embarqués (les fondateurs Tunisiens résidents en Allemagne : Wajdi DARMOUL et Helmi JOUINI).

Le prix de l’Impact de la Diaspora sur le Développement durable a été remporté à la société PLYMOUTH TUNISIE (Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique avec des solutions innovante pour le VRD et le bâtiment)

