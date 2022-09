Tigré : au moins 10 morts dans des frappes aériennes sur Mekele

Dix personnes ont été tuées mercredi par deux frappes aériennes sur la capitale de la région dissidente du Tigré, selon des médecins, quelques jours après que les autorités rebelles ont ouvert la porte à des négociations de paix avec le gouvernement éthiopien.

Deux bombardements de drones ont touché une « zone résidentielle » de Mekele et le bilan est de « dix morts », a déclaré à l’AFP, un responsable de l’hôpital Ayder, le plus important du Tigré, dans le nord de l’Ethiopie. Il a également fait état de 14 blessés.

Il s’agit, selon les autorités rebelles tigréennes, de la deuxième salve de frappes aériennes éthiopiennes sur Mekele en deux jours. Mardi, elles avaient accusé le gouvernement fédéral d’avoir bombardé avec un drone l’université de Mekele, faisant des blessés et endommageant des bâtiments. La chaîne de télévision Dimtsi Woyane, affiliée aux rebelles, a affirmé avoir été touchée et subi « de lourds dégâts humains et matériels ».

Dimanche, les autorités rebelles s’étaient dites prêtes à des pourparlers de paix sous l’égide de l’Union africaine (UA), une option qu’elles avaient jusqu’alors toujours rejetée, dénonçant la « proximité » de l’envoyé spécial de l’UA, l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Elles ont également indiqué qu’elles étaient disposées à une « cessation des hostilités immédiate et mutuellement acceptée ». Le gouvernement éthiopien, qui a toujours prôné une médiation de l’UA, n’a pas réagi à cette annonce, alors que la communauté internationale a exhorté les belligérants à saisir cette « opportunité » de paix.