TikTok porte plainte contre l’administration Trump

TikTok avait prévenu qu’il comptait aller en justice contre l’Etat américain. Le réseau social, propriété de l’entreprise chinoise Bytedance, passe à l’acte en annonçant qu’il porte plainte contre l’administration de Donald Trump. Cette plainte est déposée devant un tribunal fédéral, et conteste la publication d’un décret signé au début du mois d’août par le président Trump, qui vise à limiter l’usage de TikTok sur le sol américain.

TikTok est depuis plusieurs mois au cœur de tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis. Le gouvernement américain accuse la plate-forme de vidéos courtes, très populaire chez les adolescents et dont l’usage a explosé avec le confinement, de collecter des données de ses utilisateurs, et de procéder à des activités s’apparentant à de l’espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Donald Trump et ses équipes craignent notamment que le réseau social ne soit utilisé pour influencer les élections présidentielles du 3 novembre.