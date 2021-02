Tipo Berline ou Tipo 5 Portes : Fiat Tipo ne manque pas de personnalité !

Fiat Tipo, Une gamme simple, pratique, avec un bon rapport qualité/prix

- Publicité-

La Fiat TIPO est un modèle quatre portes, conçu dès l’origine pour être une berline trois volumes, ce qui permet de mettre en avant les lignes équilibrées du design italien tout en garantissant personnalité et style sans renoncer à la fonctionnalité.

Le résultat est une voiture fonctionnelle qui offre un excellent rapport prix/prestations, et se concentre sur ce que les clients donnent de la valeur à travers une gamme simple offrant un espace optimal et confortable. Et ce n’est pas tout, le coffre spacieux peut accueillir vos bagages de pas moins de 520 litres. Tous ces avantages sont proposés à un prix très raisonnable. La Fait Tipo berline est proposée chez Italcar à 52 500dt

Comme la berline à coffre, la version 5 portes de la Fiat Tipo est accueillante, pratiques et idéale pour voyager confortablement. Les concepteurs ont utilisé les critères ergonomiques les plus modernes pour définir les paramètres qui mesurent la capacité de la voiture à répondre aux attentes de bien-être et de confort à bord. Le résultat final se reflète dans une excellente ergonomie de base : habitabilité, position de conduite, réaménagement de l’espace, accessibilité et visibilité.la Tipo 5 portes est proposée actuellement chez Italcar à 55 500 dt.