TIVOLI CLASSY disponible en Tunisie

Une nouvelle version du fameux SUV Tivoli de la marque SSangyong sera bientôt disponible dans les showrooms Automobiles Zouari en Tunisie.

D’une puissance de128 chevaux et un couple de 230 Nm, le Tivoli CLASSY ne consomme en moyenne que 5,9 l/100 kmet est proposé uniquement en version deux roues motrices et avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Le Tivoli CLASSYaffiche un lookinégalé et se donne les moyens de séduire : épaules larges, angles marqués, flancs sculptés et un regard audacieux souligné des phares à LED. C’est un individualiste avec du style – contemporain et tout sauf ordinaire. Un profil précis avec des lignes de caractère clairement définies : le Tivoli CLASSYest irrésistible de tous les côtés et est tout simplement unique.



Cette nouvelle version est disponible en différentes couleurs permettant de satisfaire tous les goûts. Le client aura également la possibilité dechoisirla version bi-couleurs qui lui permettra de personnaliser sa voiture et d’exprimer sa personnalitéen choisissantparmi une palette de couleurs à la mode.

Sa dotation sécuritaire très complète ne manque pas d’intérêt. Le client a droit au détecteur de pression des pneus, à l’anti dévoiement actif, à l’aide au démarrage en côte, au freinage d’urgence automatique, à un radar et une caméra de recul et à 8 airbags frontaux et latéraux.

Il est équipé également du système ISG, permettant de réduire la consommation en carburant par l’arrêt automatique du moteur, lorsque le véhicule est à l’arrêt.



Avec son prix de 64 800 DT TTC et ses 3 ans de garantie (ou 100.000 km), cette nouvelle version améliore encore le positionnement déjà très favorable du Tivoli, qui se positionne comme l’un des SUV les plus avantageux du marché Tunisien.

Tivoli CLASSYsera disponible à partir de mi-aoûtdans tous les showroomsSsangYong en Tunisie.

TIVOLI… I LOVE IT !