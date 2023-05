TLF affiche, en 2023, une «croissance à deux chiffres dans tous les domaines»

La communication financière de la société « TUNISIE LEASING ET FACTORING » a eu lieu le jeudi 18 mai 2023au siège de la Bourse de Tunis. C’est le directeur général de TLF, Hichem Zghal, qui en a fait la présentation.

“La communication financière d’aujourd’hui a porté principalement sur les réalisations de TLF durant l’année 2022 et les perspectives y associées. Du point de vue des résultats, nous avons présenté nos différentes branches d’activités, à commencer par le leasing”, a-t-il déclaré.

Des chiffres au vert

La production de TLF a été de 341 MDT en Tunisie, de 220 MDT en Algérie et de 181 MDT en Afrique subsaharienne.

Pour l’activité de factoring, son chiffre d’affaires en 2022 a été de 464 MDT, alors que ses revenus pour la LLD se sont élevés à 16 MDT.

“Pour nous, l’année 2022 a été une année de relance après deux années antérieures difficiles, notamment après la crise sanitaire de 2020. D’autre part, 2023 démarre sur de bonnes perspectives où notre société continue de performer, avec deux chiffres de croissance dans tous les domaines. Ce qui nous a permis de consolider notre part de marché”, a-t-il assuré.

Par ailleurs, concernant les perspectives, “en 2023, grâce à nos équipes de recouvrement et de l’assainissement qui a été effectué sur nos portefeuilles, nous commençons très sérieusement à réduire le coût du risque”, confie le DG. « Nous demeurons vigilants, et si nous continuons sur cette voie, désormais, il n’y aura plus le monde risque à craindre »

TLFNet, 1ère application de Leasing digital en Tunisie

Tunisie Leasing & Factoring et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS, collaborent pour la mise en place de TLFNet, la 1ère plateforme digitale de leasing en Tunisie disponible sur PC, tablettes et smartphones destinée aux clients de TLF

Afin de renforcer sa stratégie de développement digital, Tunisie Leasing & Factoring lance sa nouvelle plateforme « TLFNet », un canal digital innovant, gratuit et simple d’utilisation.

Ce nouveau portail permet aux clients de bénéficier gratuitement et en toute sécurité de plusieurs services en ligne telles que les demandes de financement, et toutes les demandes pour la gestion des contrats de leasing en vigueur.

TLFNet permet à ses clients de consulter leurs opérations de leasing avec TLF, obtenir toutes les informations dont ils auraient besoin et télécharger leurs factures.

Grâce à TLFNet, le client pourra traiter ses demandes plus rapidement, communiquer à TLF ses documents électroniquement, et bénéficier de délais de traitement encore plus réduits.

Hichem Zghal a expliqué qu’il s’agit d’un canal digital innovant, gratuit et d’une simplicité d’utilisation extraordinaire. “En trois clics, vous avez tout ce qu’il faut en termes de services de TLF”, a-t-il indiqué.

Selon le DG, l’objectif de TLFNet, c’est de permettre aux clients de TLF de consulter, suivre leurs opérations de leasing avec TLF, obtenir des rendez-vous avec les chargés de clientèle, ou télécharger leurs factures qu’ils n’auraient pas reçues par la poste, s’ils le désirent.