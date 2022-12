Togo : Les commerçants saluent la réouverture des frontières chinoises

Après trois ans de fermeture au monde en raison de la pandémie de coronavirus, la Chine va rouvrir ses frontières, tant pour ses citoyens que pour les autres pays.

Un changement majeur ressenti ici au Togo. Dans ce marché, le plus grand du pays, deux tiers des produits viennent de Chine. Plusieurs commerçants comme Abdul accueillent favorablement l’information. Avant la pandémie, ses frères et lui se rendaient trois à quatre fois par an en chine pour faire leurs commandes.

»Lorsque la chine a fermé ses frontières, nous commandions nos marchandises par whatsapp ou wechat. Nous envoyons des échantillons et nous sommes livrés, mais ce n’est pas de la qualité. C’est une joie pour nous cette ouverture car nous pouvons prendre notre temps pour effectuer le voyage et prendre des produits de qualité au lieu de prendre des « fake » explique Abdul , cité par Africanews.

C’est une bonne nouvelle pour nous de repartir en chine pour vérifier et faire ce je veux moi même. C’est une superbe nouvelle pour nous les commerçants. précise cet autre commerçant.

Les dispositions permettant aux étrangers d’aller en Chine concernent notamment ceux qui y vont pour le travail et les affaires. Ce qui signifie que les voyages pour pur loisirs risquent encore de se faire attendre. Mais pour de commerçants togolais, pas besoin d’aller en Chine dans l’immédiat.