TOPNET réactive les connexions suspendues durant le mois de Mars

Après avoir annulé la suspension des abonnements internetde ses clientsdurant la période du couvre-feu sanitaire et du confinement total décrété par les autoritésafin de permettre à un maximum de clients de bénéficier de leurs connexion durant cette période difficile de pandémie du Covid-19.

TOPNET continue sur sa lancée en réactivant tous les abonnements internet suspendus pour les clients ayant une facture impayée et éditée avant la période du couvre-feu sanitaire et du confinement total pour les entreprises et les particuliers pour la période allant du01/03/2020 au 19/03/2020.

La réactivation des abonnements internet se fera de manière automatique.

TOPNET rappelle par ailleurs ses clients à joindre ses services pour toute assistance technique ou commerciale via les supports suivants :

Pour les clients professionnels :

Par email sur commercialpro@topnet.tn pour vos demandes d’assistances commerciales et support-gold@topnet.tn pour l’assistance technique. Le service est accessible j 7j/7 et 24h/24