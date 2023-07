TotalEnergies de retour au Mozambique

Le projet à plus de 20 milliards d’euros de TotalEnergies au large du Mozambique était en pause depuis 2021 à la suite de l’insurrection jihadiste dans la région du Cabo Delgado. Alors que la situation s’améliore sur place, le géant français est en passe de remettre ce chantier en route. Les partenaires indiens de la major française affirment même dans la presse que le complexe pourrait livrer ses premiers litres de gaz en 2027.

Si le groupe islamiste des Shebabs a nettement diminué ses attaques, il reste néanmoins présent dans cette région à la frontière tanzanienne, alors que Mocimboa Da Praia, principale ville de la région, a été libérée par les forces mozambicaines et rwandaises.

En février dernier, le président de TotalEnergies avait demandé à l’ancien diplomate Jean-Christophe Rufin un rapport avec une feuille de route pour que le géant de l’énergie puisse reprendre ses activités gazières.

Le rapport révélé fin mai recommandait dans un premier lieu de relocaliser les populations qui avaient été déplacées à cause de l’insurrection ainsi que d’entamer un travail social et humanitaire à leur côté dès cet été.

L’administrateur du district, Sergio Domingos Cipriano, confirme que Total suit bien cette feuille de retour et que le retour de la firme se fait sentir : « Total est de retour et on sent leurs aides. Ils nous ont aidés notamment avec des machines pour travailler les champs, ils vont nous aider pour faire des terrains agricoles pour les communautés. Ils nous ont aussi aidés avec des véhicules pour transporter les populations qui sont de retour ».

Total n’a pas encore révélé de date officielle de relance de ses activités. Pourtant, ses sous-traitants, eux, sont déjà de retour.