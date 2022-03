Tourisme: Des indices d’un bon millésime 2022 en Tunisie

Les indicateurs se conjuguent pour dessiner une tendance bien propice au développement de l’activité touristique, cette année, en Tunisie. Entre début 2022 jet fin février, une augmentation de 50% a été enregistrée au titre du nombre de touristes de différentes nationalités ayant visité la Tunisie, par rapport à 2019, selon le directeur général de l’Office national du tourisme, Nizar Slimane.

- Publicité-

Ces chiffres nous permettent de parler de retour d’activité… Notre objectif est d’atteindre 60% des résultats enregistrés au cours de l’année 2019″, a-t-il souligné dans une déclaration à Africanmanager.

A noter que la Tunisie a accueilli 9,5 millions de touristes en 2019, alors que les recettes du secteur se sont élevées à 5,6 milliards de dinars.

Un autre indice vient corroborer cette tendance. Il émane du président de la chambre syndicale nationale de location de voitures, Habib Maaoui qui a confirmé qu’il existe de nombreux indicateurs positifs qui montrent que la saison estivale à venir sera meilleure que les deux dernières années, notamment avec l’augmentation du nombre de réservations de voitures destinées à la location. .

Ila expliqué les Tunisiens expatriés sont auxquels on doit le plus grand nombre de réservations, suivis des nationalités française, britannique et allemande.

Ila toutefois fait part de craintes d’annulation de réservations par des nationalités russes et ukrainiennes en raison de la guerre russe contre l’Ukraine, soulignant que le nombre de réservations par ces nationalités est de l’ordre de 6000.

Des signes positifs, mais…

Maaoui a évoqué la situation du secteur et les préparatifs en vue de la prochaine saison estivale. Il a reconnu que le secteur rencontrera des difficultés lors de la prochaine saison, d’autant plus que la flotte a diminué au cours des deux dernières années en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19.

Ila précisé que le parc de voitures destinées à la location a dégringolé de 21 000 à 18 000, notant que les propriétaires d’agences de location de voitures ne sont pas en mesure de renouveler le parc en raison des prix de vente élevés des voitures.

Il a expliqué que « les prix de vente des voitures ont augmenté de 7 à 10 % en raison de la hausse ion du prix du transport et de la logistique maritime, appelant le gouvernement à intervenir et à remplir l’office de régulateur pour agir sur les prix élevés de vente des voitures chez les concessionnaires, soulignant que l’ajustement des prix contribuera à réduire les tarifs de location des voitures.

Il a également souligné la nécessité pour le secteur de bénéficier d’un avantage fiscal afin que la profession puisse réduire les prix et les charges et ainsi continuer à travailler et préserver les emplois.

Les marchés traditionnels de retour

Un certain nombre d’acteurs du domaine du tourisme estiment que le secteur connaîtra un renouveau au cours de l’été prochain après l’enregistrement de demandes par des agences de voyages internationales pour retourner travailler sur la destination tunisienne, notamment après l’assouplissement des mesures liées au Covid-19 et l’ouverture des frontières aériennes.

Il est prévu que la Tunisie verra le retour des marchés traditionnels tels que ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et de l’Europe de l’Est, mais il est probable que le nombre de touristes russes et ukrainiens diminuera en raison de la guerre russo-ukrainienne.