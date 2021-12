Tourisme durable en Méditerranée : La Tunisie rejoint le projet MAST

Promouvoir la croissance dynamique du secteur du tourisme dans la région méditerranéenne, qui est une source importante de revenus pour un nombre croissant de travailleurs, principalement des jeunes et des femmes, est l’objectif principal du projet MAST « Alliance méditerranéenne pour un tourisme durable » (www.mastproject.eu/it/home). Le projet est promu dans un contexte encore fortement affecté par le Covid et une baisse des activités touristiques.

Financé par l’Union pour la Méditerranée (UpM), par le biais de la Giz et de la coopération allemande, MAST intervient pour soutenir les entreprises du secteur touristique par le biais d’une formation en ligne gratuite en quatre langues (français, grec, anglais et italien). En Tunisie, MAST est géré par Umnagri (www.umnagri.net), une ONG internationale qui, avec quatre partenaires euro-méditerranéens (Eild/Grèce, Upo/Italie, Mactt/Malte et Orda/Maroc) contribue à la réalisation du projet.

« Cette formation ne s’adresse pas seulement aux citoyens des cinq pays impliqués dans le projet, mais à tous ceux qui, dans d’autres pays, veulent commencer à réfléchir de manière concrète à un tourisme durable pour la phase post-Covid. C’est dans ce contexte d’incertitude sanitaire et sociale que le projet MAST veut stimuler la création d’idées commerciales innovantes et de nouvelles stratégies de marketing et de communication en Méditerranée », a déclaré Maira Fiorini, coordinatrice du projet en Tunisie, en exposant les caractéristiques et les objectifs du projet.

La formation proposée par MAST est un cours en ligne gratuit ; à la fin du programme, les participants seront invités à présenter des idées. Les créateurs des meilleures idées seront contactés pour élaborer leur business plan en collaboration avec l’Università del Piemonte Orientale. Pour plus d’informations, il est possible de contacter les partenaires nationaux de référence du projet à travers le site web MAST (www.mastproject.eu) ou l’email [email protected]