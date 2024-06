Tourisme durable en Tunisie : Un potentiel à mieux exploiter

La Tunisie ne manque pas d’atouts qui lui permettent de faire des nouvelles formes de tourisme un véritable moteur de développement régional et d’attirer une clientèle touristique férue de culture et tournée vers la nature et l’authenticité. Grâce à sa richesse écologique, mais également à la richesse de son patrimoine culturel, archéologique et culinaire, le pays recèle un potentiel inépuisable en matière de tourisme durable.

Le tourisme durable fait partie intégrante de cette configuration, dès lors qu’il a fait son apparition dans le monde comme une réponse à l’expansion du tourisme de masse dont les externalités négatives ne sont plus à démontrer. Appui technique à 166 petits entrepreneurs et création de 42 entreprises Quelque 166 petits entrepreneurs dont 55 femmes ont été soutenus par le « Programme d’appui aux initiatives entrepreneuriales dans le tourisme durable », implémenté par l’Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale (TAMSS).

Ce programme de deux ans a été clôturé, mardi, lors d’un séminaire de capitalisation organisé au Palais des Lettres et des Arts, au Bardo. Ce programme propose un appui technique couvrant diverses thématiques pertinentes liées aux activités des entrepreneurs et un support financier jusqu’à 5000 € (16,7 mille dinars) par entrepreneur et vise à contribuer à renforcer la compétitivité des régions et à y développer l’écosystème du tourisme. Il a, ainsi, permis la création de 42 petites entreprises et 200 postes d’emploi dans différentes régions de la Tunisie dont le Nord-ouest, le Sud-ouest, Nabeul, Zaghouan, Tunis, Mahdia, Sfax, Djerba-Zarzis… De l’hébergement alternatif (maisons d’hôtes, gîtes ruraux), à la collecte et au recyclage des déchets, en passant par l’organisation d’excursions et de randonnées, la spéléologie, la confection de bijoux, la vente de dessins et aquarelles sur internet, les technologies immersives, la fabrication de couvertures et de tissus traditionnels, la gastronomie traditionnelle, la production de fleurs ornementales et comestibles…, les projets créés permettront de valoriser les ressources locales et de préserver l’héritage naturel et culturel des régions concernées.

Moez Belhassine appelle à promouvoir le tourisme durable Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a souligné que « la promotion du tourisme durable n’est pas simplement une alternative au tourisme traditionnel, mais une nécessité pour la préservation des ressources naturelles, culturelles et sociales. Le tourisme durable repose sur le principe fondamental de la conservation des ressources naturelles et culturelles pour les générations futures.

En Tunisie, « nous sommes bénis avec une biodiversité remarquable, des paysages spectaculaires allant de plages immaculées aux oasis verdoyantes, en passant par des sites archéologiques riches en histoire. Il est de notre responsabilité de protéger ces trésors naturels et culturels, tout en les partageant avec les visiteurs du monde entier « , a-t-il expliqué. Et d’ajouter « le tourisme durable et responsable implique, également, un engagement envers les communautés locales. Il s’agit de veiller à ce que les retombées économiques du tourisme bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin, en favorisant le développement des petites entreprises locales, en créant des emplois durables et en respectant les droits et la dignité des habitants.

Notre stratégie de développement du tourisme durable vise notamment à équilibrer les besoins des visiteurs, de l’industrie, de l’environnement et des communautés locales ».

Le « Programme d’appui aux initiatives entrepreneuriales dans le tourisme durable » a été mené dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme durable en Tunisie » mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna » (La Tunisie, notre destination). La Tunisie compte 30 mille sites culturels et archéologiques dont 8 sites inscrits au patrimoine de l’Unesco, 7 sites archéologiques et un site naturel. Cependant, un grand travail et effort doit être déployé pour améliorer l’accès à ces sites et leur mise en tourisme. Mais les initiatives, en ce sens, continuent de se multiplier.