La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) a appelé, dans un communiqué publié mardi soir, à adopter le protocole sanitaire dans le secteur touristique anti-covid-19, qui n’est pas encore entré en vigueur.Tirant la sonnette d’alarme sur l’avenir du secteur, la FTH a exhorté le gouvernement à mettre en place des mécanismes de promotion du tourisme local qui représente 20% de l’activité du secteur et à rétablir immédiatement les déplacements entre les villes.

La fédération a appelé l’autorité de tutelle à annoncer une date prévisionnelle de réouverture des hôtels, des centres de loisirs et des plages, se disant » indignée » du retard pris dans la mise en œuvre des mesures de soutien au secteur et de l’absence de visibilité quant à la reprise post covid-19, » Ce retard asphyxie tous les acteurs du secteur. La plupart des hôtels est à présent dans l’incapacité de payer les prochains salaires, après avoir honoré ceux des mois de mars et avril « , déplore la FTH.

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de fixer une date pour la réouverture des frontières et de lancer une communication internationale en vue de positionner la Tunisie parmi les destinations les plus » Covid Safe » et parmi les premiers pays à ouvrir son espace aérien.La fédération a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de démarrer en urgence les concertations bilatérales avec les pays intéressés par le retour de leurs ressortissants en Tunisie, et notamment l’Algérie et la Russie.

Le tourisme représente 14% du Produit Intérieur Brut (PIB) et emploie 1 actif sur 10, rappelle la FTH, soulignant que ce secteur qui a fait preuve jusqu’à présent d’une remarquable résilience, malgré quatre crises consécutives en dix ans, se trouve aujourd’hui à bout de forces.

» Ce secteur ne pourra se relever sans une vision structurée, une stratégie post-Covid réfléchie et des dispositifs d’atténuation spécifiques en vue de soutenir l’emploi et de préparer la reprise « , insiste la fédération.