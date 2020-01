Tourisme : La Tunisie a accueilli 1, 25 millions d’Algériens en 2019

Le touriste algérien est très estimé en Tunisie, à cause de son attitude dépensière, contrairement aux autres visiteurs, notamment européens. Le partage de la même langue, l’histoire et les traditions entre Algériens et Tunisiens représente un facteur essentiel dans le choix de la Tunisie qui présente aussi un produit touristique diversifié qui répond aux attentes.

La zone touristique de Tabarka-Ain Draham enregistre une affluence considérable de touristes locaux et étrangers, notamment, des Algériens. De même pour les passages frontaliers de Melloula (délégation de Tabarka), Babouch (délégation d’Ain Draham) et Jelil (délégation de Ghardimaou). Les réservations dans les hôtels ont enregistré leur pic à la veille du Nouvel an.

Depuis le 1er décembre 2019, le passage frontalier de Melloula enregistre 7 mille arrivées par jour, en hausse de 30%, par rapport à la même période de 2018, fait savoir, mardi, à l’agence TAP le commissaire régional au tourisme, Aissa Marouani.

Du 1er janvier 2019 à ce jour, environ 1 million 10 mille Algériens sont arrivés, en Tunisie, via le seul passage frontalier de Melloula, sur un total d’un million 250 mille entrées, à travers les trois passages frontaliers réunis, Melloula, Babouch, Jelil.

Durant cette même période, les hôtels ont réalisé environ 528 mille nuitées, en hausse de 12,9%, par rapport à 2018, avec un taux d’occupation de 33% (+4% par rapport à 2018). L’année 2019 est la meilleure année, depuis 2011, au niveau de tous les indicateurs touristiques, souligne Marouani.

Vastes campagnes promotionnelles

Le ministère du Tourisme s’est engagé à améliorer l’image de marque de la Tunisie auprès des touristes, à diversifier l’offre touristique et à promouvoir la qualité des services. C’est dans ce contexte que de nombreuses campagnes promotionnelles ont été lancées en 2019 dans plusieurs pays, notamment en Algérie dont le marché demeure très fidèle à la destination tunisienne.

Ces campagnes promotionnelles ont été axées sur le lancement d’une batterie de mesures, dont notamment la mise en place de plusieurs dispositifs visant à améliorer l’accueil des touristes algériens se rendant en Tunisie par (voie aérienne et terrestre).

Les Algériens mécontents et protestent contre la nouvelle taxe…



Des Algériens en route vers la Tunisie, ont fermé, dimanche 5 janvier 2020, la route menant au point de passage frontalier Om Tboul , en protestation contre l’imposition d’une nouvelle taxe de 1000 dinars algériens dont est tenue de s’acquitter toute personne quittant le territoire algérien, un montant qui passe du simple au double aux termes de la loi de finances 2020 de l’Algérie. Notons également que cette taxe double suivant le nombre de voyageurs présents dans un véhicule. Selon les informations publiées par Mosaïque fm, ce mouvement de protestation a frappé de paralysie totale le trafic des voyageurs de deux côtés du point de passage frontalier.