Près de 200 000 vacanciers britanniques ont choisi la Tunisie comme destination l’année dernière, et avec de nouvelles liaisons aériennes prévues pour cet été. L’engouement pour la Tunisie semble promis à un renforcement encore plus significatif en 2024.

On rappelle qu’une étude réalisée par The Move Channel, et citée par le Daily Star, a démontré que la Tunisie a déjà fait son entrée dans le top 15 des destinations préférées des Britanniques, tout comme la Turquie.