Tourisme : les brésiliens arrivent

L’Office national du tourisme tunisien et l’Agence Gold Experiences, spécialisée en tourisme brésilien vers la Tunisie, ont organisé du 20 au 27 janvier une tournée en Tunisie au profit d’une délégation touristique brésilienne comprenant 12 directeurs et propriétaires de 4 tours opérateurs (TO) brésiliens et des journalistes brésiliens spécialisés dans le tourisme.

Il s’agit de mettre en valeur la destination Tunisie auprès des touristes brésiliens en leur proposant des produits à la mesure de leurs attentes, a indiqué le directeur général de l’Agence Gold Experiences, Slim Fsili, au site Destination Tunisie.

Ces quatre TO brésiliens font partie du Pool Vamas Tunisia constitué de 8 importants TO au Brésil.

La délégation touristique brésilienne a effectué une tournée à travers les diverses zones touristiques tunisiennes, se rendant à Sousse, au sahel, puis à Douz, Matmata et Tozeur, au Sud, avant de visiter Kairouan, au centre, Hammamet, au gouvernorat de Nabeul, et enfin Gammarth, Carthage et Sidi Bou Said, dans la région de Tunis.

Un accord de co-marketing a été conclu entre l’ONTT et le Pool Vamas Tunisia.