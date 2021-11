Tourisme: Les prémices de la reprise commencent à se manifester

Ce n’est pas encore l’ère des grandes foules, mais le regain d’intérêt témoigné à la Tunisie en tant que destination touristique avec laquelle il va falloir compter présage d’une tendance qui ramènerait la Tunisie dans le giron de voyagistes majeurs après une stérile parenthèse qui a lourdement pesé sur l’architecture économique du pays en son entier.

Le total des arrivées aux frontières tunisiennes, durant les dix premiers mois de l’année 2021, s’établit à 1 million et 940 mille personnes, en hausse de 7,2%, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les statistiques publiées voici quelques jours par le ministère du Tourisme.

Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation de 40% des entrées des expatriés tunisiens à plus de 700 mille personnes, mais également par la hausse de 30% du nombre d’arrivées de touristes européens à environ 506 mille personnes.

Concernant le nombre de nuitées passées en Tunisie, elles sont également en hausse de 19,3%, passant de 5,1 millions de nuitées à près de 6,1 millions de nuitées, durant la période octobre 2020 – octobre 2021.

Les recettes touristiques sont, elles aussi en légère hausse et s’établissent à 1,9 milliard de dinars pour les dix premiers mois de 2021 contre près de 1,8 milliard de dinars, un an auparavant. Elles enregistrent ainsi une légère hausse de 6,1% par rapport à la même période de l’année dernière. En dollars, la hausse est de 8,1%, à 686 millions de dollars, et en euros, elle est de 2,5%, à 576 millions d’euros.

Regain d’intérêt

Mais ce qu’il importe relever c’est l’attention dont la Tunisie à a commencé à bénéficier auprès des tour-opérateurs européens. Une délégation de TO et de voyagistes allemands étaient récemment en visite en Tunisie pour explorer son potentiel touristique et prendre connaissance du protocole sanitaire du secteur touristique.

Le ministre tunisien du Tourisme a souligné l’extrême l’importance de cette visite qui permettra de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne et en Europe et de mieux faire connaitre les potentialités des régions tunisiennes en matière de tourisme alternatif, écologique, culturel et artisanal.

Il a également, exposé aux professionnels du tourisme allemand, le plan d’action visant à relancer l’activité touristique pour la période post-covid-19, en mettant l’accent sur « les mesures de prévention sanitaires prévues par le protocole sanitaire propre au secteur touristique tunisien fermement appliqué dans tous les établissements touristiques, ainsi que sur les mesures incluses dans le protocole sanitaire spécifique aux musées et sites historiques ».



Des représentants d’agences de voyages en Espagne étaient, pour leur part, en visite dans le gouvernorat de Sousse, dans le cadre d’une tournée de promotion pour connaiîre de près les caractéristiques de la région en tant que destination touristique phare.

Cette visite, planifiée en collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et Tunisair, permettra une meilleure visibilité de la région de Sousse et de la Tunisie en général en tant que destination touristique de choix pour le marché espagnol.

Les touristes espagnols sont réputés pour leurs longs séjours et la diversité de leurs itinéraires touristiques en optant aussi bien pour des voyages vers les villes côtières que vers le désert, a-t-il été souligné à cette occasion, alors que des représentants d’agences de voyages en Allemagne et une délégation de journalistes britanniques effectuent une visite dans les zones touristiques de Sousse et d’El Kantaoui.