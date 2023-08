Tourisme-Tunisie : Une plus que bonne cuvée 2023

« La saison touristique sur l’île de Djerba se poursuit à un bon rythme et une important activité touristique y est observée », a déclaré le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine ajoutant que les hôtelsont atteint une capacité maximale de 100%.

Dans une déclaration médiatique, dimanche 13 août 2023, et en marge de sa visite, le ministre a souligné l’importance du marché algérien parmi les marchés touristiques en prise sur la Tunisie, car le nombre de touristes algériens a atteint plus de 136 mille entre le 1er et le 10 août 2023, soit une augmentation d’environ 74% par rapport à la même période de l’année de référence 2019.

Selon les statistiques officielles de la Direction générale des frontières et des étrangers du ministère de l’Intérieur, le nombre de touristes algériens du début de l’année au 10 août 2023 est passé à un million et 500 mille Algériens, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019, ce qui donne à penser que le tourisme tunisien a encore de beaux jours devant lui.

Belhassine a souligné, par ailleurs, que les statistiques ne sont pas établies par le ministère du Tourisme, mais publiées par des organismes officiels soumis au ministère du Tourisme tous les 10 jours, et qu’elles comptabilisent nombre d’arrivées et de nationalités communiqué par les services du ministère de l’Intérieur à travers l’Administration générale des frontières et des étrangers.

Le ministre a déclaré qu’ « il est, d’autre part, déraisonnable de tout remettre en question», soulignant que toutes les statistiques sont officielles selon les normes adoptées dans le monde, en réponse à ce qui a accompagné le marché algérien d’une campagne de scepticisme injustifiée et mensongère.

Les réservations touristiques se poursuivent jusqu’en octobre

Belhassine a confirmé l’amélioration des indicateurs enregistrés dans le secteur du tourisme au cours de la saison estivale, soulignant que ces derniers continueront leur amélioration après la saison en cours au niveau des réservations, confirmées jusqu’en octobre prochain.

Concernant le programme national de mise à niveau des hôtels qui poursuit ses interventions depuis 2005, Belhassine a déclaré que 140 structures hôtelières ont bénéficié jusqu’à cette année de ce programme, avec des investissements atteignant les 700 millions de dinars.

Le ministre rend hommage aux femmes tunisiennes

Dans un communiqué paru sur la page Facebook du ministère du tourisme, et l’occasion de la Fête Nationale de la Femme Tunisienne, le ministre, accompagné du gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed, a honoré un groupe de femmes travailleuses dans le secteur du tourisme, et actives dans le domaine de la promotion de la destination touristique tunisienne en général, et de Djerba-Zarzis en particulier, qui aident à faire progresser le secteur du tourisme de manière considérable.

A cette occasion également, le ministre a salué les efforts des femmes tunisiennes, et en particulier des femmes artisanales, qui représentent 80% de la main-d’œuvre active dans le secteur de l’artisanat, ainsi que leur rôle dans la préservation du patrimoine artisanal traditionnel, et de l’authenticité des produits artisanaux en Tunisie.

Belhassine a ajouté que des travaux sont en cours, en coordination avec les différents acteurs du secteur, pour soutenir l’initiative privée des femmes et valoriser l’économie nationale au bénéfice de l’efficacité des femmes tunisiennes ainsi que leurs capacités créatives à innover et créer dans tous les domaines, y compris les secteurs du tourisme et de l’artisanat.