Bientôt une plateforme pour traiter les réclamations des touristes tunisiens

Une plateforme chargée de la réception des réclamations et des propositions des touristes tunisiens et étrangers sera mise en ligne, a annoncé lundi, le ministère du Tourisme et de l’artisanat. Cette plateforme sera gérée par une cellule qui sera créée au niveau de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), pour assurer le suivi des réclamations, outre la mise en place d’un numéro vert 80 100 333. Le ministère a fait savoir que 89 sanctions dont la fermeture temporaire de 18 établissements touristiques, ont été prises suite à 3885 visites d’inspection et d’accompagnement effectuées, 1er janvier au 15 juillet 2023, par l’ONTT.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a recommandé au cours d’une réunion périodique consacrée, lundi, au suivi de la saison touristique estivale et des indicateurs enregistrés, d’intensifier les opérations d’inspection et de contrôle et de garantir la qualité des services au niveau des postes frontaliers.Il a, également, a appelé les délégués régionaux à procéder à des opérations d’inspection du parc de transport touristique, à assurer le suivi et le contrôle des voyages organisés et à contrôler la qualité des prestations fournies.Belhassine a mis l’accent sur la nécessité de contrôle le système d’exploitation de l’eau dans les unités touristiques et d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation d’eau et d’énergie dans ces établissements.

A noter, les recettes touristiques ont connu une augmentation de 83,3% pour toute l’année 2022, par rapport à 2021, pour atteindre 4,279 millions de dinars. Au niveau des entrées, 6 millions 437 mille touristes de différentes nationalités ont visité la Tunisie en 2022, dépassant les objectifs tracés par le plan d’action triennal de promotion du tourisme tunisien pour la période 2022-2024.Ce plan se fixe pour objectifs de réaliser 60% des indicateurs touristiques de l’année 2019 (avant la pandémie), en 2022, d’atteindre 80% de ces indicateurs en 2023 et de rétablir le niveau d’avant la pandémie en 2024.