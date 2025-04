Tournoi d’Abidjan (2): Dougaz et Chargui s’affrontent en 16es de finale

Les tennismen tunisiens, Aziz Dougaz (196e) et Moez Chargui (478e) se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi d’Abidjan (2), après leurs victoires, respectivement, face aux Français Constantin Kouzmine (887e) 2-0 (6-4, 7-5) et Lucas Poullain (415e) 2-0 (6-4, 6-4) ce mardi en 16es de finale.

Dougaz et Chargui s’affronteront en huitièmes de finale, prévus demain jeudi, pour une place en quarts de finale.

En revanche, l’autre Tunisien, Aziz Ouakaa (628e mondial), a été éliminé en 16es par le Thaïlandais Maxime Janvier (436e mondial) en deux sets (4-6, 6-7).

Le tournoi d’Abidjan (2) se dispute sur dur, avec une dotation totale de 60 mille dollars.

