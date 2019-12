Tournoi de l’UNAF U20 – La Tunisie remporte le tournoi

La sélection tunisienne juniors de football a remporté le tournoi de l’Union Nord-Africaine de football (UNAF-U20), en battant son homologue égyptienne (3-1), en match comptant pour la cinquième et dernière journée, disputé dimanche au stade du Kram.

L’Egypte a ouvert le score par Mahmoud Saber Abdel Mohsen à la 10e et les tunisiens ont renversé la vapeur par Aala Ghram qui a égalisé sur penalty à la 20′ avant que Chiheb Laabidi n’inscrive le deuxième but à la 51e et que Zied Brima ne creuse l’avantage à la 80′.

La Tunisie et l’Egypte terminent exaequo en tête du classement général avec 7 points, mais le titre est revenu aux tunisiens grace à leur avantage dans les confrontations directes.

Auparavant, le Maroc a remporté son premier succès aux dépens de l’Algérie (2-1) sur des buts de Mehdi Mbarek (2′) et Yassine Tasuid (73′) et Larouane Zarrouki (64′) a inscrit le but algérien à la 64′.

Résultats et classement au terme de la 5e et dernière journée

Dimanche 1 décembre:

Maroc – Algérie 2-1

Tunisie – Egypte 3-1

Déjà joués

Première journée (samedi):

Maroc – Burkina Faso 0-0

Tunisie – Algérie 0-2

Deuxième journée (lundi):

Algérie – Burkina Faso 2-1

Egypte – Maroc 2-0

Troisième journée (mercredi):

Egypte – Burkina Faso 0-0

Tunisie – Maroc 1-1

Quatrième journée (vendredi)

Algérie – Egypte 1-2

Burkina Faso – Tunisie 0-1

Classement final:

Equipe : PTS J

1. Tunisie 7 4 champion du tournoi

——————————————————

2. Egypte 7 4

3. Algérie 6 4

4. Maroc 5 4

5. Burkina Faso 2 4