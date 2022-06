Tournoi d’Eastbourne: La paire Jabeur-Williams défieront en demi-finale le duo Krunic-Linette

La tunisienne Ons Jabeur et l’Américaine Serena Williams se sont qualifiées mercredi pour la demi-finale du tournoi du Double d’Eastbourne en Angleterre, en battant en deux sets la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Hao-Ching Chan (6-2, 6-4), en quarts.

La tenniswoman tunisienne, désormais assurée de la 2e place au classement mondial ATP, et sa coéquipière, la glorieuse « quadra » devront affronter demain jeudi en demi-finale d’après-midi, la paire Aleksandra Krunic et Magda Linette.

