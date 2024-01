Tournoi international de Dubai : Programme des matches du cinq national

La sélection tunisienne de basket-ball s’est envolée ce mercredi pour les Emirats Arabes Unis où elle prendra part au 33e tournoi international de Dubai, prévu du 19 au 28 janvier courant.

Le Cinq national évoluera lors de ce tournoi dans le groupe A aux côtés d’Al Riadhy et Al Hikma du Liban, Ahly Benghazi de Libye, l’AS Salé du Maroc et Al Nasr émirati.

Le groupe B est composé de la sélection des Emirats Arabes Unis, Club Beyrouth et Houmentmen du Liban, Strong Group des Philippines, Ahly Tripoli de Libye et Al Wehda de Syrie.

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale.

Voici le programme des matches de la Tunisie :

Vendredi 19 janvier (18h15) : Tunisie – Al Riadhy (Liban)

Samedi 20 janvier (18h15) : Tunisie – Al Hikma (Liban)

Lundi 22 janvier (14h30) : Tunisie – Ahly Benghazi (Libye)

Mardi 23 janvier (10h15) : Tunisie – Al Nasr (Emirats)

Mercredi 24 janvier (12h15) : Tunisie – AS Salé (Maroc)

