Tout a augmenté en septembre, même l’enseignement

En septembre 2020, le taux d’inflation se stabilise à 5,4% après des replis successifs les trois derniers mois. Cette stabilité est principalement expliquée, d’une part par l’accélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation )5,3% contre 3,9%(, et d’autre part par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisés et tabac )10,6% contre 17,5%.

Hausse de l’inflation des produits alimentaires

En septembre 2020, les prix de l’alimentation augmentent de 5,3 % sur un an )3,9% en août 2020(. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes 10,3%, des viandes de 8,2%, du lait, fromages et œufs de 5,8%, des poissons de 5,8% et des fruits de 5,7%. Par ailleurs les prix de l’huile d’olive sont en baisse de 12,9% sur un an.

Inflation au niveau des services

Sur un an, les prix des services augmentent de 5,8%. Cette hausse est expliquée par l’accroissement des services de transport de 7,3%, des services de santé de 6,1%, des prix des loyers de 5,2% et des services divers de 7,9%. Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés L’inflation sous-jacente )hors produits alimentaires et énergie( se replie à 6,3% après 6,8% le mois précédent et 7,2% le mois d’avant. Les prix des produits libres )non administrés( augmentent de 5,5% contre 5,2% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 5,5% contre 4,6% pour les produits alimentaires encadrés.

Hausse des prix des produits alimentaires

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,4% en raison de la hausse des prix des œufs de 9,3%, des prix des volailles de 5,4%, des légumes frais de 4,0% et des poissons frais de 3,5%. En revanche, les prix des viandes ovines et des condiments baissent respectivement de 0,4% et 0,5%

Prix des produits et services d’enseignement à la hausse

A l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021, le groupe « enseignement » a enregistré une augmentation de 3,8%. Ainsi, les prix des services d’enseignement préélémentaire et primaire privé ont augmenté de 4,2%, l’enseignement secondaire privé de 6,1% et les fournitures scolaires ont augmenté de 2,9%.