Tout sur la 3ème tranche de l’emprunt obligataire national

L’arrêté fixant les caractéristiques et les conditions d’émission de la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions, a été publié dans le Jort n°091 du 14 août 2023.

L’arrêté de la ministre des Finances daté du 11 août 2023 précise que le montant de la troisième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 est fixé à 700 millions de dinars (MD) et il est susceptible d’être porté à un montant supérieur. Les souscriptions sont ouvertes entre le 5 septembre et le 12 septembre 2023. Et de noter que la clôture des souscriptions peut se faire avant cette date comme elle peut être prorogée.

Selon Radio Mosaïque FM, le ministère précise, en outre, que la date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement et de livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la troisième tranche, à savoir le 14 septembre 2023.