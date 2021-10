BSB Group Toyota, concessionnaire officiel de la marque Toyota en Tunisie, organise à l’occasion des TOYOTA DAYS une tournée avec la nouvelle Toyota AGYA du 14 au 4 Novembre.

Les passionnés de la marque Toyota, pourront voir de plus près la nouvelle Toyota AGYA, non seulement dans le grand Tunis mais aussi dans les différents gouvernorats de la Tunisie. Ce Mobishow s’étend sur trois semaines (du 14 au 4 Novembre) et il touchera plus de 7provinces du pays.

Des voitures Test drive de la Toyota AGYA en deux modèles (boite vitesse automatique et boite vitesse manuelle) sont mise à la disposition pour ceux qui sont intéressés, qui pourront voir de plus près la Toyota AGYA et avoir une idée sur les caractéristiques et la performance du véhicule tout en profitant de l’offre TOYOTA DAYS:

–1000 DT de remise.

-Les 3 premières vidanges sont gratuites.

-Un radar de recul offert.

Programme

-14 Octobre Grand Tunis

-Du 15 au 16 Octobre Cap Bon

(Beni Khaled, Korba,

Nabeul, Hammamet)

-Du 17 au 18 Octobre Kairouan / Sousse

-Du 19 au 21 Octobre Sousse (Sahel, Monastir, Ksar Hlal

Moknine)

-Du 22 Octobre Sidi Bouzid

-Du 23 au 25 Octobre Sud-ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili)

-Du 26 au 28 Octobre Sud-est (Gabes, Médenine, Zarzis)

-Du 29 au 30 Octobre Djerba (Midoune, Houmet

Essouk) / Skax