Tozeur : les unités sécuritaires ferment tous les accès la ville de Kalaa

Les unités sécuritaires et militaires se sont placés ce jeudi 26 mars 2020 à l’entrée de la ville de Kalaa relevant de la délégation de Tozeur Nord pour empêcher l’entrée et la sortie de la région et ce suite à la décision du gouverneur de la région. En effet Kalaa avait enregistré 5 cas de contamination par le Coronavirus, rapporte Mosaïque fm.