Tozeur : Récupération de deux biens domaniaux d’une superficie de 33 ha

En application d’une décision émise par le gouverneur de Tozeur, les équipes du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières ont récupéré samedi deux biens domaniaux couvrant une superficie totale de 33 hectares. Selon Noureddine Zarai, délégué de Tozeur, le premier bien à caractère foncier couvre 3 hectares et est situé au niveau de la route nationale n°3, tandis que le deuxième bien à caractère agricole s’étend sur 30 hectares et est situé à côté de l’oasis de Merah. Il a précisé à l’Agence TAP que les deux biens avaient été saisis illégalement par un groupe de citoyens pour y mener des activités sans autorisations préalables.

