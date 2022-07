Transfert, ce samedi, du matériel électoral vers les entrepôts des instances régionales pour les élections

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) vient d’annoncer que le transfert du matériel électoral vers les sous-entrepôts des instances régionales dans les différentes régions du pays sera effectué samedi. Dans un communiqué publié, vendredi, l’instance rappelle que le démarrage du transport du matériel électoral de l’entrepôt central de l’ISIE situé dans la région d’El Ouardia à Tunis débutera, samedi, à 08h30 et sera sécurisé par les forces de l’armée et de la sécurité nationales. Le 25 juillet courant, la Tunisie organisera un référendum sur un nouveau projet de constitution proposé par le président Kaïs Saïed pour remplacer la constitution de 2014. Selon le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, le nombre des inscrits pour participer au référendum a franchi le cap de neuf millions personnes. Dans le cadre de cet évènement d’envergure, l’instance électorale déploiera 84000 agents au fin de superviser les bureaux et les centres vote.

