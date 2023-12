Transformation numérique : Maints défis pour les pouvoirs publics

La directrice générale des technologies de l’information au ministère des Technologies de la communication, Sana Houari, a déclaré que « la transformation numérique n’est plus une option, et il y a de nombreux défis à relever pour développer la numérisation en Tunisie ».

Sur Express Fm, dans le cadre d’une couverture spéciale « DIGIDAY » sur la transformation numérique en relation avec l’intelligence artificielle, elle a évoqué l’action du ministère pour développer des installations pour les secteurs public et privé et fournir des financements « chaque fois que cela est possible ».

Elle a souligné que les défis portent sur le développement des compétences et la formation des employés du secteur public, indiquant la nécessité de travailler à l’élaboration du cadre juridique relatif à la sécurité de l’information et à l’abri de l’informatique en nuage, ainsi que du cadre juridique de la cybersécurité.

« L’enjeu est d’utiliser l’interconnectivité entre tous les départements qui doivent développer leurs systèmes d’information, et nous devons parler d’un département », a-t-elle déclaré.

Elle a également indiqué que le ministère a travaillé en partenariat avec les startups lors de la réalisation d’EVAX pendant la période Covid, soulignant l’importance de l’intégration entre les secteurs public et privé et les startups, notant que l’obstacle au renforcement du travail avec les startups est le cadre juridique.

« Il y a un projet de loi pour réglementer ce cadre, d’autant plus que les startups ont une valeur ajoutée importante », a-t-elle déclaré, soulignant qu’un cadre sera développé qui facilitera l’entrée des startups sur le marché pour contribuer à la transformation numérique.

- Publicité-