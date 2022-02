Transition verte et numérique: l’UE va investir 1,6 milliard d’euros au Maroc

L’Union européenne (UE) va investir un montant de 1,6 milliard d’euros dans la transition verte et numérique au Maroc, un investissement qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne, baptisée, Global Gateway, lancée en décembre dernier.

- Publicité-

L’annonce a été faite, ce mercredi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, via son compte Twitter, à l’occasion de sa visite à Rabat, selon ce que rapporte Apanews.

‘’L’UE investit 1,6 milliard d’euros au Maroc. C’est une grande opportunité pour la transition verte et numérique. J’espère que nous réaliserons ensemble de grands projets, pour le bénéfice des Marocains’’, a souligné la responsable européenne.

Selon la Commission européenne, la stratégie européenne Global gateway vise à ‘’développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier’’.

Ce modèle européen consiste ainsi à investir, dans le monde entier et en particulier en Afrique, dans des infrastructures tant matérielles qu’immatérielles, dans des investissements durables dans les domaines du numérique, du climat et de l’énergie, des transports, de la santé, de l’éducation et de la recherche.

Global Gateway s’est fixé pour objectif de «’’mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une reprise mondiale durable, en tenant compte des intérêts de l’UE et des besoins de ses partenaires’’.

Le premier pays à recevoir un financement dans le cadre de ce programme d’infrastructures.