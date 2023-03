Transmission en direct des séances plénières de la nouvelle ARP

Le journal Assabah du jeudi 30 mars a rapporté, de source parlementaire, que la commission chargée d’élaborer le projet du règlement intérieur de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple doit, en principe, terminer son travail, ce jour même, ajoutant d’après ses sources, concernant la couverture médiatique de l’activité parlementaire que l’ARP va appliquer la formule de la transmission en direct de ses séances plénières, et le droit de la presse et des représentants des médias porteurs de la carte professionnelle de journalistes à l’accès au parlement et la couverture de l’activité parlementaire, y compris la présence aux travaux des commissions qui seront publiques et non à huis-clos.

Sur un autre plan, le nombre requis pour former un Groupe parlementaire serait 15 députés tandis que la dissolution du Groupe est prononcée lorsque ce nombre baisse à moins 10 membres, de sorte qu’un député qui se retire de son groupe n’a pas le droit d’adhérer à un autre Groupe.