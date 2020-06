Transport des travailleurs agricoles: Le gouvernement appelé à assumer sa responsabilité !

Des composantes de la société civile ont appelé, mercredi, le gouvernement à assumer sa responsabilité concernant les accidents de répétitifs de circulation des femmes travaillant dans le secteur agricole. Elles ont également dénoncé, dans un communiqué rendu public, l’absence de mesures et de procédures pour l’application de Loi n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant création d’une catégorie de « transport de travailleurs agricoles » .

Les signataires du communiqué ont rappelé que l’application de cette loi est tributaire de la volonté politique et des différentes parties intervenantes.

Les signataires du communiqué sont Aswatt Nissa, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux(FTDES), association femme et citoyenneté au Kef, l’association Voix de Eve.

Il convient de rappeler qu’une personne est décédée et 14 ouvriers et ouvrières agricoles ont été blessés dans un accident de la route survenu, mardi à l’aube, dans la localité de Tfifila (délégation d’Ain Jloula) au niveau de la route régionale n°99 reliant la ville de Kairouan à celle d’Ouslatia.