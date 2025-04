Transport ferroviaire : La sécurité des citoyens au fronton des priorités, rappelle le ministre

Le ministre du transport, Rachid Amri, a donné ses instructions en vue de former une équipe de techniciens et de cadres relevant de la Société de transport de Tunis (Transtu) pour dresser un inventaire exhaustif des équipements de signalisation au niveau du réseau ferroviaire.

Cette équipe d’experts veillera à dresser un état des lieux de leur l’opérationnalité, tout comme elle veillera à faire doter la flotte ferroviaire tout entière des équipements nécessaires facilitant le contrôle automatique des aiguilles afin de garantir la sécurité de la circulation.

Présidant, mercredi, matin, une séance de travail consacrée à l’examen de la situation du réseau ferroviaire relevant de Transtu, le ministre a appelé à identifier les besoins nécessaires en recyclage et en formation de manière à permettre d’exploiter au mieux l’actuel réseau en service selon « les moyens disponibles », en attendant de lui faire doter de nouveaux équipements.

Tout en faisant part de sa profonde exaspération face aux accidents à répétition survenus récemment au niveau du réseau du métro léger, le ministre a tenu à souligner que la préservation des vies des citoyens et la sécurité des équipements se situe au fronton des priorités de son département.

« La préservation des vies et des moyens est en premier et dernier ressort une responsabilité partagée qui incombe à tous sans exception aucune », a-t-il encore martelé, promettant prendre des mesures nécessaires afin de parer à ces scénarios à travers à une démarche proactive s’attaquant aux vraies raisons à l’origine de ces incidents.

Le ministre a par ailleurs mis en avant « la particularité » du secteur du transport ferroviaire, qui a-t-il dit, est le baromètre à l’aune duquel se jauge le niveau de développement des nations, plaidant en faveur d’une « approche innovante » du secteur capable de réaliser le double objectif de l’efficacité dans le traitement des problèmes et la gestion rationnelle et optimale des équipements et des moyens disponibles.

- Publicité-